В Беларуси создано гармоничное правовое поле для развития рынка Форекс - эксперт

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создано гармоничное правовое поле для развития рынка Форекс. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александр Сабодин.

"При наличии достаточно привлекательных условий белорусских форекс-компаний денежные средства клиентов находятся под многоуровневой защитой", - подчеркнул он.

В частности, белорусским законодательством установлены требования к уставному фонду форекс-компании, минимальный размер которого должен быть не менее Br200 тыс.

Каждая форекс-компания должна внести в гарантийный фонд вступительный взнос в размере $55 тыс., а также перечислять календарные взносы - не менее 5% от общей суммы маржинального обеспечения клиентов. Таким образом, в случае невозможности исполнения форекс-компанией своих обязательств государство гарантирует каждому клиенту выплату в размере $500. К настоящему времени размер гарантийного фонда уже превысил $1 млн.

Дополнительно 50% от суммы депозита каждого клиента в обязательном порядке перечисляется на специальный счет и может использоваться только для возврата маржинального обеспечения клиентам.

Также предъявляются требования к квалификации и деловой репутации руководителя компании, а само юрлицо должно быть зарегистрировано на территории Беларуси. Кроме того, перед началом операционной деятельности компания должна пройти проверку своего ПО в Национальном форекс-центре (НФЦ).

Каждая форекс-компания обязана регулярно предоставлять отчетность в Нацбанк и НФЦ, в том числе по всем сделкам, совершенным клиентами. При возникновении спорных ситуаций НФЦ может выступить в качестве арбитра и предоставить необходимую информацию для правовой оценки спора. Также форекс-компания должна следить за размером обеспечительного капитала и в случае необходимости его пополнять.

"Все эти меры направлены на то, чтобы исключить неторговые риски для клиента, мошенничество брокеров с котировками и обеспечить максимальную ликвидность для клиентов", - отметил Александр Сабодин.

По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года суммарный объем уставного фонда белорусских форекс-компаний составил Br4 млн.-0-

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