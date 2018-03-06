6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стали выявлять больше фальшивых евро. Отчет о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе Беларуси в 2017 году, размещен на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

По итогам 2017 года банковские работники выявили 1034 поддельных денежных знака, из которых 1030 - банкноты, 4 - монеты. По сравнению с 2016 годом общее количество выявленных подделок уменьшилось на 8,4%. В Минске выявлено 47,5% всех поддельных денежных знаков, в областях - в пределах 3,7-13,1%. Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 46 населенных пунктах.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США - 47,6%, доля российских рублей составила 32,9%, евро - 14,8%. По-прежнему не часто выявлялись поддельные белорусские рубли, их доля составила 4,2%. Немного более 0,5% пришлось на единичные поддельные банкноты китайского юаня, фунта стерлингов и польского злотого.

ольше По итогам 2017 года снижение количества выявленных поддельных долларов США и российских рублей к итоговому показателю 2016 года составило 9,9% и 22,4% соответственно. Количество подделок евро увеличилось на 21,6%. Количество поддельных белорусских рублей возросло в абсолютном выражении на 24 штуки.

Банкнотное строение поддельных долларов США не претерпело изменений, как и прежде, значительно преобладали банкноты номиналом 100 долларов - 91,3%. Поддельные банкноты номиналом 50 долларов заняли долю в 5,7%, 20 долларов - 2,2%.

Из числа выявленных поддельных долларов США 15 банкнот относились к категории частичных подделок (2016 год - 23 штуки). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот номиналом 1, 5 и 20 долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокие номиналы.

Банкнотное строение поддельных российских рублей в основном составили банкноты номиналом 5 000 и 1 000 рублей - 65% и 33,5% соответственно. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом количество выявленных банкнот номиналом 5 000 рублей снизилось на 29,6%. Остальные номиналы существенных изменений не претерпели. Из числа выявленных подделок в Нацбанке обратили внимание на две банкноты номиналом 10 000 и 5 000 рублей, изготовленные путем подчистки обозначения года выпуска банкнот Банка России номиналом 10 000 и 5 000 рублей образца 1992 года, изъятых из обращения с 1993 года.

В банкнотном строении поддельных евро присутствовали все номиналы банкнот. Значительный перевес оказался на стороне банкнот номиналом 50 евро, количество которых возросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза и составило 64% от выявленных купюр. Количество банкнот 100 евро уменьшилось на 27,3% и составило 16%. Банкноты 20 и 200 евро заняли долю в 10% и 6% соответственно. Как и в прошлом году, все количество поддельных монет составили монеты евро (2 евро - 3 штуки, 1 евро - 1 штука).

Две банкноты каждого из номиналов 200 и 500 евро представляли собой частичные подделки, изготовленные из подлинных банкнот номиналом, соответственно, 200 и 500 сербских динаров, на которых произведено удаление отдельных изображений с последующим нанесением новых струйной печатью.

В 2017 году в банковской системе выявлены 43 поддельные банкноты белорусских рублей, из которых 23 - образца 2009 года, 20 - образца 2000 года.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что 85% поддельных долларов США и 76% поддельных банкнот евро изготовлены с использованием полиграфических технологий. Для воспроизведения изображений остальных поддельных долларов США и евро, а также поддельных белорусских и российских рублей были использованы технологии репрографии - принтерные устройства (струйная печать и электрофотография).-0-