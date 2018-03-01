1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует прием заявок на участие в международном конкурсе EY "Предприниматель года" (EY Entrepreneur Of The Year ™), сообщили БЕЛТА в компании.

"Компания EY ("Эрнст энд Янг") объявляет о начале приема заявок на участие в международном конкурсе EY Entrepreur Of The Year™ ("Предприниматель года") в Беларуси. Прием заявок проводится до 31 мая 2018 года включительно", - рассказали в компании.

Подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте программы. В конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена.

В 2014 году Беларусь присоединилась к международной программе EY Entrepreneur Of The Year™, был назван первый национальный победитель конкурса - Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems. В 2016 году звание "Предприниматель года" получил Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО "Конте Спа".

Критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количества созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития персонала и социальной ответственности.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится на торжественной церемонии награждения в декабре 2018 года в Минске. В 2018 году в состав независимого жюри вошли Аркадий Добкин, Юрий Зиссер, Владимир Иванов, Сергей Костюченко, Сергей Новицкий и Олег Хусаенов.

"Я благодарен членам жюри за их согласие войти в состав судейской коллегии конкурса, - отметил управляющий партнер компании EY по Беларуси Павел Лащенко. - Как и в прошлые годы, им предстоит очень непростая задача оценивать лучших среди лучших предпринимателей нашей страны. Все члены жюри обладают богатым опытом и глубоким знанием условий, обусловливающих развитие отечественного предпринимательства. Это необходимо для объективного судейства и выбора достойного национального победителя, который представит Беларусь на международном финале конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ в Монако в июне 2019 года".

EY Entrepreneur Of The Year™ - один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Он проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира (в России с 2003 года, в Казахстане - с 2007 года). В Беларуси конкурс EY "Предприниматель года" проводится с 2014 года, один раз в два года.-0-