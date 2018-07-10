10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано 87% площадей озимого ячменя, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси планируется убрать около 11 тыс. га озимого ячменя. На 10 июля убрано 87% площадей - 9,3 тыс. га. Намолочено 26,6 тыс. т зерна при урожайности 28,6 ц/га. Урожайность озимого ячменя выше общереспубликанского показателя в Минской и Брестской областях", - сказал Владимир Гракун.

Что касается озимого рапса, уборочная площадь составляет почти 304 тыс. га. По оперативным данным, убрано 32% площадей - почти 98 тыс. га. Намолочено 163 тыс. т маслосемян рапса при урожайности 16,7 ц/га. "Пока урожайность озимого рапса на уровне 2017 года, соответственно, мы ожидаем валовый намолот не ниже уровня прошлого года", - отметил замминистра.

Прогноз по урожаю зерновых культур пока Минсельхозпродом не озвучивается. "По зерновым сегодня прогноз делать сложно, потому что в северных районах еще идет налив зерна", - пояснил Владимир Гракун.-0-