17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано более половины площадей озимого рапса, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на совещании в Минсельхозпроде об особенностях уборки урожая 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшнее утро в стране уже убрано 6,4% площадей зерновых. Средняя урожайность - 26,7 ц/га. Убрано также 56% площадей озимого рапса", - сказал Леонид Заяц.

Он подчеркнул значимость слаженного и организованного проведения уборочной кампании. "Успешность проведения уборочной будет зависеть от технической готовности зерноуборочного парка и зерносушильных комплексов, обеспеченности топливом, слаженной работы всех звеньев. Страна почти готова к уборке зерновых. На этой неделе будет окончательно поставлена точка в вопросах готовности большинства зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов, от которых, безусловно, зависят темпы уборки зерновых культур", - отметил министр.

По информации на вчерашний вечер, в Беларуси не готово около 6% зерноуборочных комбайнов. "Также еще не готовы 172 зерносушильных комплекса. Техническая готовность зерноуборочного парка, конечно же, выше относительно аналогичной даты прошлого года, но сроки уборки зерновых культур уже наступили. Поэтому на завершающем этапе предстоит очень серьезная работа, чтобы обеспечить высокую техническую готовность, высокую выработку - не менее 5% площадей в день. Необходимо в короткий период времени убрать зерновые культуры", - подчеркнул Леонид Заяц.

Обсуждались также вопросы посева озимого рапса. "Это очень непростая кампания, необходимо сделать работу над ошибками. Накоплен уже богатый опыт, у передовых хозяйств достаточно неплохой урожай. Как подтверждает практика, очень важно соблюсти сроки сева этой культуры", - отметил министр.

Также Леонид Заяц обратил внимание на необходимость постоянного контроля за состоянием зерноуборочной техники, соблюдения правил противопожарной безопасности и техники безопасности в целом.

В формате видеоконференции выступили с докладами представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. Во всех регионах на данный момент дождливая погода сдерживает темпы проведения уборочной.

В Брестской области активно ведется уборка зерновых культур. Готовность зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов составляет 98%. Убрано уже 22,5% площадей зерновых, намолочено более 200 тыс. т. Ожидается урожай зерна в объеме 950 тыс. т. Также убрано более 90% озимого рапса, намолочено 94 тыс. т.

В Витебской области планируется начать уборку зерновых примерно через неделю. Завершается подготовка зерноуборочной техники. На сегодня 11 районов уже приступили к уборке озимого рапса, убрано около 4% площадей. Брестская область выразила готовность помочь другим регионам в уборке льна, и Витебская область планирует принять это предложение.

В Гомельской области 96% комбайнов и 94% зерносушильных комплексов готово к уборочной. Почти все районы подключились к уборке зерновых, уже убрано более 8% площадей. Озимый рапс убран более чем на 90% площадей, лен вытереблен на 27,7%.

В Гродненской области убрано около 8% площадей зерновых культур, более 60% площадей озимого рапса. Готовность зерноуборочных комбайнов - 96%, также готовы почти все зерносушильные комплексы.

В Могилевской области приступили к уборке озимого рапса, убрано около 17% площадей. В ремонте остается часть зерноуборочных комбайнов, но к концу дня 18 июля планируется выйти на 98% готовности.

В Минской области убрано 1,72% площадей зерновых, 46,6% - озимого рапса. Также вытереблено 13,7% площадей льна.

В совещании приняли участие представители Министерства промышленности, концерна "Белгоспищепром", Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и МВД.-0-