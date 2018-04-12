В Беларуси упрощаются требования к частному стройбизнесу

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощаются требования к ИП и юрлицам - участникам строительного рынка. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 23 марта 2018 года №15, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановление Минстройархитектуры об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются отдельными видами архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполняют работы по обследованию зданий и сооружений.

Теперь в новой редакции изложены квалификационные требования, предъявляемые к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия в строительной отрасли. Обновлены в том числе требования по штату компаний. Это значит, что небольшие частные компании смогут претендовать на участие в строительстве более сложных объектов.-0-