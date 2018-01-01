В Беларуси упрощена форма бухучета для небольших фермерских хозяйств

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен особый порядок бухгалтерского учета для небольших крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ №311 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа.

Фермерским хозяйствам со средней численностью работников 15 и менее человек и выручкой в год не более 110 тыс. базовых величин предоставляется с 1 января 2018 года право на ведение бухгалтерского учета по упрощенной форме в книге учета доходов и расходов крестьянского хозяйства, в том числе лично их руководителями.

Указ направлен на минимизацию затрат в данных организациях, связанных с ведением бухучета, за счет сокращения количества привлекаемых бухгалтерских работников и исключения многих регистров бухгалтерского учета. Документ позволит упростить условия осуществления деятельности хозяйств и повысить деловую активность в сфере сельского хозяйства за счет создания на базе личных подсобных хозяйств граждан новых фермерских хозяйств.-0-