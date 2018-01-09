В Беларуси усовершенствуют систему оказания платежных услуг

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция проекта закона "О платежных услугах в Республике Беларусь" опубликована на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в главном управлении платежной системы и цифровых технологий Нацбанка, в настоящее время в Беларуси назрела острая необходимость урегулирования общественных отношений, возникающих при осуществлении платежей физическими и юридическими лицами, при оказании платежных услуг не только Национальным банком, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, но и другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых сейчас не регулируется банковским законодательством.

К примеру, документом предлагается законодательно закрепить право на проведение некоторых видов платежного обслуживания другими субъектами хозяйствования, помимо банков, на условиях, определенных законом. Это позволит принимать платежи в пользу третьих лиц таким субъектам хозяйствования, как интернет-порталы, виртуальные платформы, службы доставки (курьеры), а также магазины, работающие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, маленькие населенные пункты, деревни). Это позволит снизить социальную нагрузку с указанных организаций.

Кроме того, закон позволит урегулировать порядок включения в реестр и исключения из него поставщиков платежных услуг, а также установит правила предоставления платежных услуг и требования к платежным услугам, в том числе правила прозрачности условий предоставления таких услуг, требование обеспечения окончательности расчетов в течение операционного дня, раскрытия информации, условия введения обязательной двухфакторной аутентификации и гарантии безопасности каналов, по которым передаются личные данные пользователя. Также документ поможет сформировать правовую основу для интеграции национальных платежных систем стран Евразийского экономического союза.

Проект документа призван обеспечить высокую конкурентоспособность национального платежного рынка, сформировать благоприятный инвестиционный климат, в том числе посредством развития инновационных технологий и создания основ для экспорта платежных услуг при наличии действенного контроля за осуществлением платежей, оптимизировать издержки и максимальную доступность платежных услуг и платежных инструментов, гарантировать неукоснительное соблюдение прав и законных интересов пользователей платежных услуг.

"Для роста цифровой экономики необходимо внедрять информационные технологии во все ее области, стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для их развития на международном уровне. Принятие закона "О платежных услугах в Республике Беларусь" позволит сделать значимый шаг в этом направлении и будет способствовать ускорению цифровой трансформации национальной экономики и обеспечению ее устойчивого развития", - констатировали в Нацбанке.-0-