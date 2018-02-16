В Беларуси установлен запрет на ограничивающие конкуренцию действия при закупках товаров

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен запрет на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции при закупках товаров. Это предусмотрено законом от 8 января 2018 года №98-З, которым внесены изменения и дополнения в закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Такая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает БЕЛТА.

В новой редакции закона сделан акцент на превентивных мерах реагирования антимонопольного органа на возможные нарушения антимонопольного законодательства (предостережение, предупреждение). В два раза увеличены пороговые значения балансовой стоимости активов и выручки, при превышении которых требуется получение согласия антимонопольного органа на осуществление экономической концентрации.

Документом предусмотрены дополнительные меры, направленные на более эффективное пресечение злоупотреблений в отношении потребителей и конкурентов, оперативное реагирование на необоснованное повышение цен, ограничение конкуренции на рынке. В частности, снижен порог, при котором хозяйствующие субъекты признаются доминирующими; введена альтернатива применения методов для установления факта монопольно высокой (низкой) цены; закреплены применяемые на практике нормы о монопсоническом положении и установлен запрет на монопсонические цены при закупке товара. Сфера действия закона в отношении некоммерческих организаций (союзов и ассоциаций) расширена.

Изменениями в закон детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, например, установлены запреты на введение в заблуждение относительно места нахождения производителя товара, копирование или имитацию фирменного стиля. Гармонизированы подходы с договором о Евразийском экономическом союзе в части запретов на картельные соглашения, действия и иные соглашения, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Кроме того, установлен отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, принятия решений, выдачи предписаний, порядок и сроки обжалования решений и действий, вопросы разъяснения решений и предписаний антимонопольного органа.

Новая редакция закона вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования - с 3 августа 2018 года. МАРТ начал работу по приведению актов законодательства в соответствие с принятым законом.-0-