В Беларуси установлены надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию населения

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 7 февраля 2018 года №10 определен размер надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2018 году. Документ официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Размер надбавки за 1 кг молока крупного рогатого скота базисной жирности, закупаемого у населения и поставляемого организациям для производства молочных продуктов, составит Br0,04. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого у населения организациями для выращивания, определена надбавка в размере Br0,40.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-