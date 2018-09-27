В Беларуси утвержден порядок предоставления уведомлений в антимонопольный орган

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 10 августа 2018 года №62 утверждена инструкция о порядке предоставления уведомлений в антимонопольный орган, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Инструкцией определен порядок предоставления в МАРТ уведомлений о реорганизации хозяйствующих субъектов - юрлиц, создании коммерческой организации и объединения таких субъектов, приобретении их голосующих акций, прав, имущества коммерческих организаций. Также установлен перечень представляемых документов и сведений, требования к их содержанию и форме.

В частности, к уведомлению об экономической концентрации прилагаются следующие документы: копии договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и документа, подтверждающего приобретение прав в отношении одного либо нескольких хозяйствующих субъектов, имущества коммерческой организации, а также документы, подтверждающие полномочия на подписание уведомления. При необходимости антимонопольный орган может запрашивать дополнительную информацию. Уведомление об экономической концентрации должно быть подписано, а документы, прилагаемые к уведомлению, должны быть заверены руководителем юрлица, ИП, физлицом или их уполномоченным представителем.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-