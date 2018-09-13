В Беларуси утверждена новая антиинфляционная программа

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров и Национального банка Беларуси от 11 сентября 2018 года №658/12 утверждена антиинфляционная программа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Цель программы - создание условий для устойчивого экономического роста, развитие конкуренции и снижение инфляционных ожиданий. Документом предусмотрены меры, направленные на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.

Программой определен количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции - поддержание на уровне 4%. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития Беларуси. В целях закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности запланировано внесение изменений в Банковский кодекс.

Для безинфляционного экономического роста в 2018-2020 годах предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доверия к национальной валюте, расширение сферы использования белорусского рубля. Достичь этого планируется посредством реализации мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

Реализация отдельных мероприятий программы снизит влияние высокой волатильности цен на отдельные виды товаров, в том числе сезонных, будет способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта. Внедряются механизмы поэтапного перехода к регулированию цен на товары хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, посредством порядка их установления и применения, а также установления тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в том числе с учетом роста уровня доходов населения.

В сфере ЖКХ с 2019 года планируется поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения (поэтапное ежегодное увеличение цен (тарифов) на энергоресурсы для населения и снижение для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению). В 2018-2020 годах программой предусмотрена оптимизация затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг. Также планируется разработать и реализовать с 2020 года механизм поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание ЖКУ, позволяющий при принятии решений по изменению уровня тарифов основываться на определенных индикаторах возможного роста по статьям затрат.

В сфере перевозок пассажиров предполагается достичь к 2020 году следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом - не менее 80%, в том числе в областях - не менее 90% и в Минске - не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом - не менее 65%; железнодорожным - не менее 60%. Также в этой сфере намечено установление порядка изменения тарифов на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, железнодорожным транспортом только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, а на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения.

Также планируется достичь к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании. Это планируется реализовать в том числе за счет оптимизации затрат, что исключит повышение тарифов высокими темпами. Также в сфере услуг связи предусмотрено изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг.

В сфере фармакологии предполагается внедрение порядка регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования. Это исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.

В аграрной сфере запланировано проведение взвешенной ценовой политики с учетов внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки.

Также будет продолжен мониторинг изменения цен и сплошное обследование товарной номенклатуры реализуемой продукции за счет добровольного партнерства Министерства антимонопольного регулирования и торговли (заключения соглашений) с производителями, торговыми и общественными объединениями и внедрения электронных способов обработки данных.

В целом программа содержит 22 мероприятия.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в МАРТ информацию о ходе реализации антиинфляционной программы. МАРТ будет осуществлять мониторинг выполнения ими программы и ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Совет Министров о ходе ее реализации.

Постановление правительства и Национального банка Беларуси от 31 августа 2015 года №733/17 "Об утверждении антиинфляционной программы" признано утратившим силу.-0-