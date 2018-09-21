В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем - Мясникович

21 сентября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что белорусская сторона благодарна политическому руководству КНР, лично председателю Си Цзиньпину и всему китайскому народу за дружбу и поддержку на международной арене и в двусторонних отношениях. "Мы уверены, что созданный председателем Си Цзиньпином и Президентом Александром Лукашенко высочайший уровень доверия и сотрудничества, который сегодня имеют наши страны, будет долгосрочным, эффективным и будет прирастать новыми взаимовыгодными проектами в интересах наших стран", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики добавил, что установление в 2016 году особого уровня белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества - создало необходимую основу для расширения масштаба двусторонних отношений. Михаил Мясникович отметил, что Беларусь многому учится у Китая, стремится заимствовать его опыт, в числе первых поддержала глобальный проект председателя КНР "Один пояс, один путь". "Мы верим в этот проект и активно в нем участвуем, - обратил внимание спикер. - Мы приглашаем государственные и частные компании Китая к более широкому экономическому сотрудничеству. Потенциал для этого имеется. Беларусь безусловно выполняет взятые на себя обязательства по всем международным соглашениям".

Михаил Мясникович поблагодарил китайскую сторону за техническую помощь по строительству в Беларуси футбольного стадиона и бассейна международного класса. Он убежден, что введение в строй этих объектов станет знаковым событием в двусторонних отношениях. Председатель Совета Республики предложил ускорить процедурные вопросы и выстроить график работ таким образом, чтобы ввести стадион и бассейн в 2020 году.

В свою очередь Чжао Лэцзи отметил, что рад возможности посетить Беларусь. "Китай и Беларусь - друзья, которые могут делиться как радостью, так и невзгодами. Это хорошие партнеры, которые всегда оказывают друг другу искреннюю помощь", - подчеркнул он.

За январь-июль 2018 года товарооборот Беларуси и материкового Китая составил почти $2 млрд (129% к аналогичному периоду 2017 года). Наиболее масштабный проект двустороннего сотрудничества - индустриальный парк "Великий камень". По состоянию на 31 августа 2018 года в парке зарегистрированы 37 резидентов.-0-

Фото Рамиля Насибулина