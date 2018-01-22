В Беларуси в 2017 году по госпрограмме инновационного развития создано 20 инновационных производств

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы создано 20 инновационных производств, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"По госпрограмме инновационного развития только за прошлый год создано около 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и 20 инновационных производств. Например, сформирован инновационно-промышленный кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения. Нельзя забывать и о таком значимом для нашей страны событии, как запуск производства легковых автомобилей на СЗАО "БЕЛДЖИ", - сказал Александр Шумилин.

Кроме того, налажено производство композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати, а также производство твердых лекарственных форм и лекарственных средств, содержащих бета-лактамные антибиотики, на предприятии "Фармтехнология".

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