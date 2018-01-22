В Беларуси в 2017 году по госпрограмме инновационного развития создано 20 инновационных производств

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы создано 20 инновационных производств, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
"По госпрограмме инновационного развития только за прошлый год создано около 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и 20 инновационных производств. Например, сформирован инновационно-промышленный кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения. Нельзя забывать и о таком значимом для нашей страны событии, как запуск производства легковых автомобилей на СЗАО "БЕЛДЖИ", - сказал Александр Шумилин.
Кроме того, налажено производство композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати, а также производство твердых лекарственных форм и лекарственных средств, содержащих бета-лактамные антибиотики, на предприятии "Фармтехнология".
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4187 BYN
|2.42 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9782 BYN
|1.977 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.4928 BYN
|3.483 BYN
|3.496 BYN