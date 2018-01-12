В Беларуси в 2017 году собрано 6,4 млн т картофеля

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах всех категорий в 2017 году собрано 6,4 млн т картофеля, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2017 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 5 834,3 тыс. га. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 90,8% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств - 2%, хозяйств населения - 7,2%.

В 2017 году в хозяйствах всех категорий намолочено зерна (в весе после доработки) 8 млн т при средней урожайности 33,2 ц/га. По объемам производства зерна первенство принадлежит Минской области (1,9 млн т, или 24,4% от общего объема производства в стране).

В 2017 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 6,4 млн т. С одного гектара убранной площади получено 232 ц (в 2016 году - 205 ц). Валовой сбор свеклы сахарной составил 4,9 млн т при средней урожайности 493 ц/га (в 2016 году - 446 ц/га). В 2017 году произведено льноволокна 42,3 тыс. т, или 102,4% к уровню 2016 года.

Овощей собрано 2 млн т при средней урожайности 295 ц/га против 276 ц/га в 2016 году. В защищенном грунте произведено 118 тыс. т овощей, или 6% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 58,3%, огурцов - 40,5%, прочих овощей - 1,2%.-0-