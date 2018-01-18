18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется открыть 11 центров обслуживания плательщиков. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время посещения премьер-министром Андреем Кобяковым инспекции МНС по Заводскому району Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси уже работают 11 центров обслуживания плательщиков, один из них открыт на базе инспекции МНС по Заводскому району столицы. В месяц в каждом из них обслуживаются порядка 4 тыс. плательщиков. Андрею Кобякову сегодня продемонстрировали, как действует модель обслуживания налогоплательщиков с использованием электронной очереди и в чем преимущества нового формата работы. Качество обслуживания можно оценить по пятибалльной шкале после получения налоговой услуги, воспользовавшись специальным терминалом.

Сергей Наливайко отметил, что решение о ребрендинге налоговой службы принято в 2016 году, тогда был открыт первый центр обслуживания плательщиков на базе инспекции МНС по Московскому району Минска. "Механизм взаимодействия выстраивается по-новому: обслуживание построено с помощью электронной очереди, и, что особенно важно, мы ушли от закрепления субъектов хозяйствования за инспекторами - ИП или юрлицо взаимодействуют со свободным в данный момент компетентным специалистом. Это немаловажный аспект и в профилактике коррупционных преступлений", - добавил он.

В планах - открыть до конца года в стране еще не менее 11 центров, география - Минск, областные и крупные районные центры: Бобруйск, Орша, Барановичи. "Использование центров обслуживания плательщиков позволяет нам в ближайшем будущем перейти к экстерриториальному принципу обслуживания, когда плательщик не будет привязан сугубо к своей инспекции, а сможет осуществлять процедуры там, где ему удобно", - рассказал министр.

Центры обслуживания плательщиков помогают сократить время пребывания в налоговой. В течение 2018 года МНС проанализирует, сколько времени в среднем нужно для той или иной процедуры, и стандартизирует их. Предварительные расчеты показывают, что на оказание услуги в центре обслуживания в среднем тратится порядка 5 минут.

Говоря об изменении формата взаимодействия с плательщиками, Сергей Наливайко также обратил внимание, что созданы подразделения камерального контроля, которые обеспечивают удаленный контроль за исполнением обязательств без вмешательств в текущую деятельность плательщика. "Если мы проанализируем 2017 год, то увидим, что значительное количество дополнительных поступлений было обеспечено не за счет контрольных мероприятий, а с помощью уведомлений и рекомендаций, выданных плательщикам, которые самостоятельно скорректировали свои налоговые обязательства", - пояснил он.

Главе правительства презентовали возможности электронных сервисов на сайте Министерства по налогам и сборам, а также мобильное приложение для плательщиков. Пока оно работает только для Android, но к концу года должно быть доступно и для iOS. Андрей Кобяков поручил проработать варианты создания платформы, где был бы доступен максимальный набор платежей - не только налоговых, но и, например, в сфере страхования.-0-