27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется разработать более 400 госстандартов, сообщила журналистам начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сформирован план государственной стандартизации Беларуси на 2018 год, в который вошли более 500 тем, в том числе более 400 государственных стандартов, из которых 128 стандартов будут разработаны для выполнения требований технических регламентов ЕАЭС. С международными европейскими стандартами будут гармонизированы 73% государственных. Объектами стандартизации являются колесные транспортные средства, машины и оборудование, продукция легкой промышленности, пищевая, электротехническая продукция", - рассказала Оксана Гришкевич.

В Беларуси продолжается процесс обновления действующего фонда стандартов. "Активно пересматриваем действующий фонд, чтобы сделать стандарты современным и востребованными промышленностью. Работаем над переходящими с прошлого года темами, в том числе над стандартами на безбарьерную среду, пищевую продукцию", - пояснила представитель Госстандарта.

Гармонизация госстандартов с международными и европейскими стандартами, по словам Оксаны Гришкевич, стимулирует промышленность к развитию. "Применяя эти стандарты, мы подстегиваем промышленность для внедрения инноваций, которые уже кем-то разработаны. У нас есть научно-исследовательские институты во всех сферах, которые работают над созданием новых технологий, переходящих в государственные стандарты, но этот процесс длительный. Для того чтобы опробовать применение новых требований, в первую очередь используются технические условия, а стандарты применяются уже при серийном внедрении в производство той или иной технологии, сырья или материала", - отметила она.

В соответствии с реализацией Стартовых позиций Беларуси по достижению Целей устойчивого развития Госстандарт совместно с заинтересованными органами госуправления приступил к подготовке проекта перспективного плана на 2018-2030 годы по разработке государственных и межгосдуарственных стандартов для реализации ЦУР. Перспективный план должен стать программой действий для вовлечения в процесс стандартизации широкого круга заинтересованных и дальнейшего использования стандартов при реализации Целей.

В 2017 году в Беларуси было утверждено и введено в действие 1 065 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ), в том числе около 60% стандартов гармонизированы с международными и европейскими стандартами.-0-