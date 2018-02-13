13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется удвоить ввод мощностей на местных видах топлива, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"В 2017 году введено в эксплуатацию 84 МВт высокоэффективных мощностей на местных видах топлива, или 130% к плану. На 2018-й поставлена задача ввести в эксплуатацию более 160 МВт, ее выполнение потребует максимально четких и слаженных действий руководителей и работников", - рассказали в министерстве.

В прошлом году себестоимость тепловой энергии в среднем по стране составила Br99,3 за 1 Гкал при ожидаемом показателе Br101, основной задачей является ее снижение до уровня Br80. Вместе с тем в системе ЖКХ остался еще 1 191 тепловой источник, имеющий высокую себестоимость вырабатываемой тепловой энергии по причине неэффективного и незагруженного котельного оборудования. Использование древесной щепы, торфа на вновь построенных котельных имеет себестоимость Br70-75 за 1 Гкал. Есть примеры и более низкой себестоимости - на котельной №20 в Иваново (Br64 за 1 Гкал) и котельной в поселке Сосновый Бор Светлогорского района (Br68 за 1 Гкал).

Повысить экономическую и технологическую эффективность теплоснабжения планируется путем оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов, модернизации газовых котельных и котельных на местных видах топлива. "При необходимом финансировании в Br300 млн экономия бюджетных средств составит около Br80 млн в год. Эти программы должны быть утверждены на областном уровне и взяты под контроль как самые эффективные мероприятия по снижению бюджетного субсидирования. Выгода будет, в первую очередь для местных бюджетов", - пояснили в Минжилкомхозе.-0-