9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется увеличить грузооборот на 3,4%, пассажирооборот на 2,7%, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложившихся макроэкономических условиях прошлого года отмечается рост спроса на услуги транспорта в части грузовых перевозок и преломление негативных тенденций в части пассажирских перевозок. По итогам 2017 года на 6% увеличился грузооборот республики, почти двухпроцентный рост (101,9%) достигнут по пассажирообороту. На текущий год определены расчетные балансовые показатели по грузообороту (103,4%) и пассажирообороту (102,7%) для достижения валовой добавленной стоимости по транспортной деятельности 103,2%", - рассказал министр.

Рост грузооборота обеспечен железнодорожным (118,1%), автомобильным (106,9%), внутренним водным (155,7%) транспортом. "Хуже итоги работы трубопроводного транспорта - 97,2%, провален показатель по грузообороту воздушного транспорта - 76,6%", - отметил Анатолий Сивак.

Министр сообщил, что в 2017 году достигнута положительная динамика по пассажирообороту автомобильного транспорта (100,8%), в том числе благодаря целенаправленной работе по повышению качества услуг. "Принимаемые компанией "Белавиа" меры по развитию парка воздушных судов и качества услуг, а также активная маркетинговая политика позволили обеспечить рост пассажирооборота воздушного транспорта за 2017 год на 21,6%. Эксплуатация на маршруте Брест-Мозырь построенного пассажирского теплохода "Белая Русь" позволила увеличить на 30,9% пассажирооборот внутреннего водного транспорта", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам министра, в прошлом году пассажирооборот городского электрического транспорта и метрополитена, а также железнодорожного транспорта, продолжили падение: 95,9% и 97,9% соответственно. По железнодорожному транспорту пассажирооборот снизился по всем видам сообщений.-0-