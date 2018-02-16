16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируют построить около 900 тыс. кв.м жилья с господдержкой. Об этом сегодня журналистам сообщил министр строительства и архитектуры Анатолий Черный во время выездного заседания итоговой коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в 2018 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, в том числе около 900 тыс. кв.м - с господдержкой. "Для этого имеются средства. На эти цели предусмотрено направить более Br645 млн кредитных ресурсов, что на 31,3% больше, чем в 2017-м. В том числе Br526 млн - с учетом указа №240. ОАО "БПС-Сбербанк" и ОАО "Белинвестбанк" дополнительно к этой сумме предложили еще Br66 млн", - сказал министр.

В 2017 году в Беларуси введено в эксплуатацию почти 3,8 млн кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что составило 108,4% к установленному заданию. С государственной поддержкой - 587,9 тыс. кв.м при задании 501,5 тыс. кв.м.

Как отметил Анатолий Черный, важным достижением стало сдерживание роста цен в строительстве. Так, средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой, составила по итогам года Br784, что ниже задания на Br64. Данный уровень ниже среднемесячной заработной платы работников по стране (Br815,2). "Психологический рубеж преодолели. Соотношение заработной платы и стоимости квадратного метра составляет 0,96. Это серьезный показатель. Задача на 2018 год удержать его. На это должны быть нацелены, как местные органы власти, так и представители строительной отрасли", - констатировал он.

За 2017 год увеличен удельный вес строительства в ВВП республики с 4,6% до 5,3%. Также на протяжении прошлого года наблюдался плавный рост объемов подрядных работ. Однако, подчеркнул Анатолий Черный, этого пока недостаточно для восстановления утраченных позиций последних двух лет. Он также нацелил строителей на наращивание экспорта строительных товаров и услуг, подчеркнув, что это является одной из основных задач отрасли на 2018 год.-0-