22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году пройдет 265 стартап-мероприятий. Это предусмотрено планом проведения стартап-мероприятий, утвержденным министром экономики Владимиром Зиновским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Поддержка стартап-движения является одним из значимых инструментов развития инновационного предпринимательства в Беларуси. "Практика подготовки ежегодных планов проведения стартап-мероприятий сложилась с 2012 года и успешно зарекомендовала себя в процессе взаимодействия Минэкономики, облисполкомов (Мингорисполкома) с организациями, осуществляющими подготовку и проведение стартап-мероприятий. Это позволяет указанным организациям пользоваться организационной, информационной и финансовой поддержкой местных органов власти", - говорится в сообщении Минэкономики.

В настоящее время Минэкономики взаимодействует с более чем 20 ключевыми организациями, которые занимаются деятельностью по организации и проведению стартап-мероприятий. Кроме этого, для обеспечения взаимодействия данных организаций с органами госуправления определен перечень должностных лиц облисполкомов и Минского горисполкома, ответственных за реализацию мероприятий, предусматривающих развитие и государственную поддержку стартап-движения в Беларуси.-0-