5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году начнут действовать новые стандарты МСФО. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 1 марта 2018 года №170/5, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале .

Согласно документу, с 1 января 2019 года в качестве технических нормативных правовых актов будут введены: международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры страхования"; разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль"; документ МСФО "Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия (Поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 28)"; документ МСФО "Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением (Поправки к международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9)"; документ МСФО "Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг.".

Указанные стандарты будут действовать на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов. Это значит, что они не заменяют и не отменяют действующее национальное законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности, а применяются параллельно с ним.

Вводимые стандарты обязаны применять общественно значимые организации (открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий или основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые организации) при составлении отчетности согласно МСФО. Для остальных организаций, которые общественно значимыми не являются, обязанность составлять отчетность в соответствии с МСФО законодательно не установлена.-0-