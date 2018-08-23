В Беларуси в 2019 году планируется капитально отремонтировать 3,2 млн кв.м жилья

23 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году планируется провести капитальный ремонт 3,2 млн кв.м жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этот год запланировано ввести 2,9 млн кв.м жилья (после капремонта. - Прим. БЕЛТА), на следующий год - 3,2 млн кв.м и в 2020 году - 3,6 млн кв.м", - сказал Андрей Ромашко.

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