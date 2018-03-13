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В Беларуси в феврале подорожали бананы и виноград, подешевели помидоры

Экономика 13.03.2018 | 11:30

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в феврале подорожали бананы и виноград, подешевели помидоры. Такая статистика размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В целом продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 0,71%.

В феврале наиболее ощутимым был рост цен на бананы (23,22%), виноград (13,75%) и картофель (13,66%). Подорожали также капуста (на 10,72%) и огурцы (8,98%). При этом подешевели помидоры (на 3,53%) и сладкий перец (на 3,08%). Подешевел на 2,57% сахар-песок, на 1,99% - консервированные фрукты, на 1,53% - сухофрукты и шоколад.

Обед в столовой стал дороже на 0,98%, в ресторане - дешевле на 0,65%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,18%. Одежда стала дешевле на 0,9%. Обувь подорожала на 2,11%.

Услуги стали дороже на 2,52%. Жилищно коммунальные услуги выросли в цене на 7,44%, услуги культуры - на 2,21% (при этом билеты на концерты - 7,6%). Дешевле стали санаторно-оздоровительные и туруслуги.

Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%.-0-

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продукты питания, торговля, цены
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