В Беларуси в I квартале 16,5% экспортных деклараций оформлено в авторежиме

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-марте текущего года 16,5% экспортных деклараций (от общего числа) оформлено в автоматическом режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Количество экспортных деклараций, выпущенных в авторежиме, в первом квартале текущего года составило 19 тыс., что на 6 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Автовыпуск экспорта применяется во всех таможнях. В среднем требуется 1-2 минуты для оформления с момента принятия электронного документа информационной системой до автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта.
"Совершенствование автоматического выпуска товаров в процедурах экспорта, импорта и транзита - приоритетная задача таможенных органов, закрепленная по инициативе белорусской таможни в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Это одно из основных современных направлений развития системы, способствующее ускорению прохождения таможенной границы, улучшению инвестиционного климата и транзитной привлекательности государства", - отметили в ГТК.-0-
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