В Беларуси в июле зафиксирована дефляция 0,2%

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2018 года по сравнению с июнем 2018-го составил 99,8%, с декабрем 2017-го - 102,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем 2018-го составил 100,4%, с декабрем 2017-го - 102,5%.

Продовольственные товары в июле подешевели на 0,5% по сравнению с июнем 2018 года и на 1,9% подорожали по сравнению с декабрем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,02% по сравнению с июнем 2018-го и на 2% по сравнению с декабрем предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в июле составил 100,3% к июню 2018 года и 105,5% к декабрю 2017 года.-0-