3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-августе реализовано гособлигаций на $198,1 млн и 59,7 млн евро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства финансов.
За период с 1 января по 31 августа 2018 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму $198,1 млн и 59,7 млн евро. Из них в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - на сумму $186,6 млн и 59,7 млн евро.-0-
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