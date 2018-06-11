В Беларуси в мае зафиксирована дефляция

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,7%, с декабрем 2017 года - 102,5%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года составил 99,96%, с декабрем 2017 года - 101,6%.
Продовольственные товары в мае подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем 2018 года, непродовольственные - на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%.-0-
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