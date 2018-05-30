В Беларуси ведется большая работа по созданию долгового рынка - Матюшевский

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется большая работа по созданию долгового рынка. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, отвечая сегодня на вопросы парламентариев во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Матюшевский отметил, что проблема накопленных долгов, которая относится и к государственному, и к частному сектору, сдерживает рост экономики. Он рассказал, какие меры предпринимают для ее решения правительство и Нацбанк. "Сейчас проводим большую работу с привлечением международных экспертов по созданию долгового рынка. Мы считаем, что любой имеющийся долг может быть куплен и продан", - сказал первый вице-премьер. В настоящее время идет работа по изменению законодательства.

Первый вице-премьер напомнил, что на прошлой неделе был подписан указ №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств". Он создает огромное правовое поле для работы с накопленными долгами.

Как сообщалось, согласно указу, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками. Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся.-0-