В Беларуси ведется работа по электрификации сельхозмашин

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа по электрификации сельскохозяйственных машин. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции кандидат технических наук, ученый секретарь Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Юрий Салапура, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом того, что в 2019 году планируется введение первого энергоблока атомной электростанции, в центре ведутся работы по электрификации рабочих органов сельскохозяйственных машин. Разрабатываются принципы, которые позволят уйти от гидравлики. И уже есть положительные результаты", - отметил Юрий Салапура.

Он уточнил, что пока в научно-практическом центре ведется работа по электрификации небольших сельскохозяйственных машин в сфере плодоводства. Разработан самоходный агрегат для сбора плодовых и ягодных культур. Что касается крупных комбайнов, в этом направлении активно работает "Гомсельмаш". Работы по электрификации машин, чтобы максимально исключить человеческий фактор и перейти на полную автоматизацию технологических процессов, ведутся в отношении сельхозтехники по заготовке кормов и уборке урожая.

Кроме электрификации машин, для нужд сельского хозяйства планируется использовать беспилотники и дроны. Развивается и направление роботизации. "В животноводстве это уже свершившийся факт - доильные роботы используются на многих фермах страны. А сейчас мы ведем работу по роботизации в растениеводстве", - отметил специалист.

Также центр уделяет внимание разработке технологий точного земледелия и животноводства. Созданы системы мониторинга машино-тракторных агрегатов, ведется работа по дифференцированному внесению минеральных удобрений. "Полностью переходим на технологии smart farming (умная ферма) - технологии точного сельского хозяйства", - заключил он.-0-