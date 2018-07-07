В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

"Во втором полугодии 2018 года зарплата в бюджетной сфере будет повышена. Тарифная ставка будет увеличена и использованы другие механизмы, предусматривающие рост зарплаты", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что говорить о конкретном размере повышения зарплат пока рано.

Как сообщалось, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2018 года составила Br943,9. В апреле текущего года она была Br921. Темп роста к маю 2017 года составил 113,4%.-0-