В Беларуси выбрали победителей конкурса на лучшую работу по экономике среди студентов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном банке 31 мая состоялся финал конкурса на лучшую курсовую работу по экономической тематике среди студентов вузов, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Участники представляли и защищали свои конкурсные работы на заседании экспертного совета. В финале приняли участие девять студентов, которые успешно прошли первый этап.

Победителем конкурса в 2018 году стала студентка Белорусского государственного экономического университета Диана Милош, представившая курсовую работу "Системы расчетов с использованием электронных денег в Республике Беларусь: оценка состояния и направления развития". Второе место присуждено студенту Белорусского государственного университета Анатолию Макаревичу за работу "Разработка и применение моделей MS-VARX для анализа долгосрочных циклов". Третье призовое место досталось студентке Полесского государственного университета Екатерине Грудницкой за курсовую "Уровень развития систем дистанционного банковского обслуживания в Республике Беларусь".

Конкурс на лучшую курсовую работу по экономической тематике среди студентов трех вузов - БГУ, БГЭУ и ПолесГУ - проводится с 2014 года. Организаторами выступают Национальный банк, Министерство образования, БГУ, БГЭУ и ПолесГУ. Основными задачами являются популяризация знаний в области финансов и экономики, стимулирование научно-исследовательской активности молодежи в области экономики и финансов, повышение уровня финансовой грамотности молодежи.

Статьи, подготовленные на основе лучших работ финалистов, будут опубликованы в журнале Национального банка "Банкаўскi веснiк".-0-