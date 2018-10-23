В Беларуси замедлился рост озимых культур из-за сухой погоды

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси замедлился рост озимых культур в связи с преобладанием сухой погоды. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Во второй декаде октября в связи с преобладанием сухой погоды запасы почвенной влаги понижены на большей территории Брестской и Гомельской областей, в некоторых районах Гродненской области и на юго-западе Витебской.

"Недостаток влаги осложняет агрометеорологические условия для укоренения и развития озимых культур", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время дожди улучшат влагообеспеченность озимых культур. Однако в связи с понижением температурного режима их вегетация будет неактивной. Ухудшатся условия для завершения уборочных работ.-0-