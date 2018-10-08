8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка льна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 8 октября, льнотреста поднята почти на 95% площадей, осталось убрать 2,3 тыс. га. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях уборка льна завершена. В Витебской области поднято льнотресты на 95,6% площадей (осталось убрать 0,6 тыс. га), в Могилевской - на 79% площадей (осталось 1,76 тыс. га). "Планируется, что лен будет полностью убран до 14 октября", - отметили в министерстве.

Всего заготовлено 119 тыс. т льнотресты. Урожайность - 27,5 ц/га.

Также продолжается заготовка кормов для животноводства. В Беларуси уже заготовлено 940,4 тыс. т сена (96,4% от плана), 10,961 млн т сенажа (83%), 14,152 млн т силоса (78,3%).-0-