6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 6 сентября в Беларуси убрано 95,3% площадей рапса, что составляет 331,8 тыс. га. В Брестской области убрано 98,6%, Минской - 98,4%, Гродненской - 97,9%, Могилевской - 95,1%, Витебской - 85,6% площадей. Гомельская область завершила уборку рапса.

Всего в стране намолочено 532,3 тыс. т рапса. Урожайность составляет 16 ц/га.-0-