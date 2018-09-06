6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка рапса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
По состоянию на 6 сентября в Беларуси убрано 95,3% площадей рапса, что составляет 331,8 тыс. га. В Брестской области убрано 98,6%, Минской - 98,4%, Гродненской - 97,9%, Могилевской - 95,1%, Витебской - 85,6% площадей. Гомельская область завершила уборку рапса.
Всего в стране намолочено 532,3 тыс. т рапса. Урожайность составляет 16 ц/га.-0-
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