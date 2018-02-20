20 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси завершено создание трехуровневой системы получения цифровых данных о земельных ресурсах. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С приобретением беспилотного летательного аппарата завершили создание трехуровневой системы получения цифровых данных о земельных ресурсах. Сейчас система состоит из белорусского спутникового космического аппарата, аэрофотокамеры, устанавливаемой на самолет, и беспилотного летательного аппарата, с помощью которого уточняются данные", - сказал Андрей Гаев.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Госкомимущество впервые вышло на пятилетний цикл обновления цифровой информации о земельных ресурсах, выполнив соответствующий объем аэрофотосъемочных работ. В этом направлении отмечено активное взаимодействие с Министерством лесного хозяйства. "В прошлом году более 9 тыс. сообщений были переданы в различные госорганы, прежде всего в исполкомы, по вопросам, связанным с изменениями земельного покрытия. Это и занятие земельных участков, зарастание и т.д. Более чем по 3,5 тыс. случаев поступила обратная связь по принятию решений", - добавил Андрей Гаев.

Продолжается работа по уточнению границ районов. "Первоначально ее выполнили по Минской области, в прошлом году - по Гродненской и Брестской. Сейчас готовится проект указа, чтобы придать соответствующий юридический статус проделанной работе. Предстоит провести работу в отношении границ в Витебской, Гомельской и Могилевской областях", - отметил председатель Госкомимущества.-0-