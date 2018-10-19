В Беларуси завершилась уборка льна

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборка льна завершилась в Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Всего в этом году предстояло убрать лен на площади свыше 45,4 тыс. га. Уборка уже завершена", - отметила представитель министерства.

В разрезе регионов, по данным Минсельхозпрода, льнотреста поднята чуть более чем с 13 тыс. га - в Витебской области, с 9,7 тыс. га - в Минской, с 8,4 тыс. га - в Могилевской, с 5, 7 тыс. га - в Брестской области, с 4, 7 тыс. га - в Гродненской области и с 4 тыс.га - в Гомельской.

Заготовлено при этом около 132,2 тыс. т льнотресты. В том числе в Брестской области - 14 тыс.т, Витебской - 42 тыс.т, Гомельской - 10,9 тыс.т, Гродненской - 11,5 тыс.т, Минской - 22,9 тыс.т, Могилевской - 30,3 тыс.т.

Урожайность льнотресты в целом по республике составила 28,45 ц/га. Самые высокие показатели у аграриев Могилевской и Витебской областей (38,3 ц/га и 32,3 ц/га соответственно). В хозяйствах Гомельской области урожайность льнотресты составила 26,9 ц/га, в Брестской области - 24,8 ц/га, в Гродненской и Минской - 24,4 ц/га и 24,08 ц/га соответственно.

Лен масличный в целом по республике убран на площади 1,27 тыс. га, заготовлено при этом 820 т масличного льна. Его урожайность составила 6,46 ц/га.-0-