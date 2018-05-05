5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершился сев сахарной свеклы. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По информации на 5 мая, сахарная свекла посеяна на территории 98,2 тыс. га, или 101,6% от плана. Наибольшие площади под эту культуру отведены в Минской и Гродненской областях (38 тыс. га и 34 тыс. га соответственно).

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 963,2 тыс. га, или 94,6% от плана.

В Брестской, Минской и Могилевской областях работы завершены. Массовый сев заканчивается в Гомельской (98,2%) и Гродненской (99,1%) областях. В Витебской области осталось засеять 25,2% площадей.

В целом ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 1,019 млн га. Наибольшие площади отведены в Минской и Витебской областях (217 тыс. га и 204 тыс. га соответственно).

Лен-долгунец уже посеян на 88,1% отведенных площадей (43,7 тыс. га). Кукуруза на зерно - на 79,7% (128,1 тыс. га).-0-