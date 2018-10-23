23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сегодня на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране реализуется знаковый проект по созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы и ID-карты. Идея в том, чтобы там был платежный сервис, мы предложили реализовать его на базе платежного приложения "Белкарт". Также предложили возможность внедрения концепции базового счета", - рассказал Дмитрий Калечиц.

Инициатива по внедрению платежного сервиса в ID-карту сейчас прорабатывается с участием банков, поскольку нужно учесть множество технических моментов.

Как сообщалось, первые документы нового образца - ID-карты и биометрические паспорта - можно будет получить 1 января 2020 года. ID-карта заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность. Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет - эта роль перейдет к идентификационной карте.

Говоря о развитии белорусской платежной системы "Белкарт", зампредседателя Нацбанка отметил, что уже начата работа по межсистемной интеграции системы "Белкарт" с российской платежной системой "Мир". Одновременно проводятся работы по обеспечению перевода эмиссии карточек "Белкарт" на карточки стандарта EMV, используя спецификации и приложения, разработанные АО "НСПК" (оператор системы "Мир").-0-