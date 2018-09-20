Дизайн белорусских банкнот изменится

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения. Какие новшества предусмотрены и чем они вызваны, пояснили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Вносятся технические изменения в указ о проведении деноминации в Беларуси Указом закрепляется возможность при изготовлении денежных знаков указывать планируемый год выпуска в обращение.

Правление Национального банка приняло решение о модификации находящихся в обращении банкнот, при этом основные изображения на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовая гамма и размер будут сохранены.

Отдельные номиналы модифицированных банкнот закажут и введут в обращение в 2019-2020 годах. Как пояснили в Нацбанке, это делается "в рамках работы по поддержанию правильного номинального строения наличных денег в обращении и обеспечению экономики достаточным количеством банкнот и монет различных номиналов".

В Нацбанке также рассказали, какие именно изменения внесут в модифицированные банкноты. Так, изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом с указанием названия изображенных сооружений. На модифицированных банкнотах будут исключены реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи председателя правления Национального банка Прокоповича П.П.

В соответствии с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации на банкноте номиналом Br50 надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" будет исправлена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Кроме того, на банкнотах будет указан год планируемого выпуска в обращение: вместо "2009" для банкнот номиналами Br5 и Br10 - "2019", для банкнот номиналами Br20 и Br50 - "2020".

В связи с тем, что на банкнотах будет указываться год их фактического выпуска, потребовалось внесение изменений в указ Президента от 4 ноября 2015 года №450 "О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь". 19 сентября 2018 года глава государства подписал указ №380, которым вносятся изменения в указ №450. В соответствии с изменениями обмен денежных знаков образца 2000 года можно будет производить не только на денежные знаки образца 2009 года, но и других годов выпуска. Необходимость этого решения обусловлена тем, что выпуск отдельных номиналов модифицированных банкнот планируется уже в 2019-2020 годах, в то время как обмен банкнот образца 2000 года на денежные знаки 2009 года заканчивается 31 декабря 2021 года.

Во время модификации банкнот Нацбанк провел работу по оптимизации их защитного комплекса. Были максимально использованы все имеющиеся сегодня средства для того, чтобы граждане могли достаточно просто, без использования специального оборудования, отличить подлинные банкноты от поддельных и тем самым обезопасить себя от их случайного приема.

Сейчас Национальный банк приступил к подготовительным мероприятиям по выбору предприятия-изготовителя и выпуску в обращение модифицированных банкнот. Перед выпуском в обращение банкнот новых годов выпуска Национальный банк предоставит подробную информацию об их внешнем виде и признаках подлинности.

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года будут оставаться законным платежным средством.

В Нацбанке напомнили, что сейчас на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот - Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br200, Br500 и 8 номиналов монет - 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также Br1 и Br2.

Потребность в заказе денежной наличности связана прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов, закономерным увеличением количества ветхих банкнот и, соответственно, необходимостью их замены. С октября 2017 года поступление ветхих банкнот номиналами Br5 и Br10 возросло в 3 и 2 раза соответственно. С декабря 2017 года более чем в 2 раза увеличилось поступление ветхих банкнот номиналом Br20. Что касается монет, то монеты мелких номиналов, прежде всего 1 и 2 копейки, являются самыми востребованными и не возвращаются в кассы Национального банка. При этом их выдача из касс Национального банка постоянно растет.

Учитывая, что средний срок службы мелких и средних номиналов банкнот составляет от одного года до трех лет, Национальный банк постоянно заказывает недостающие банкноты и монеты, что является обычной практикой центральных (национальных) банков по выполнению функции обеспечения экономики наличными деньгами.

В мировой практике мелкие банкноты в большей степени используются как разменные, имеют непродолжительные сроки службы и поэтому требуют постоянной замены. Например, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом $1 - 22 месяца, банкноты номиналом 50 российских рублей - 8,3 месяца.

При этом в Нацбанке отметили, что дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денежных средств из безналичной формы в наличную: банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.-0-