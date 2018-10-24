В ЕАЭС должна проводиться единая политика по применению санитарных и фитосанитарных мер - Назаренко

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о выстраиваемой в Евразийском экономическом союзе системе технического регулирования, предложениях по расширению полномочий ЕЭК в сфере санитарных и фитосанитарных мер, а также об ошибках, допущенных Россельхознадзором при применении межгосударственных стандартов к белорусской молочной продукции.

- Виктор Владимирович, на международном форуме "Евразийская неделя" в Ереване в числе других обсуждена тема совершенствования положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования и санитарных и фитосанитарных мер (СФС-мер). Какие изменения в Договор о ЕАЭС, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными?

- Мы работаем над корректировкой отдельных положений Договора о ЕАЭС. Это необходимо, чтобы обеспечить максимально эффективную защиту рынка от опасной продукции, а также для устранения технических барьеров и выпуска в странах союза товаров, обладающих высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.

Речь идет, в частности, об обеспечении вступления в силу требований технических регламентов ЕАЭС только после того, когда перечни стандартов для их реализации приняты и установлен механизм компетентного разъяснения положений этих базовых с точки зрения безопасности документов. Важной задачей является и создание механизма своевременной корректировки технических регламентов и перечней стандартов к ним. Для полной реализации установленных в союзе обязательных требований необходимо формирование действенной и эффективной доказательной базы. Это требует своевременной разработки и принятия единых межгосударственных стандартов (ГОСТ).

Это область деятельности, где комиссии, на мой взгляд, нужно добавлять полномочия, как и по некоторым другим направлениям.

Совместно со странами ЕАЭС мы обсуждаем возможность внесения в договор о союзе изменений, которые позволили бы государствам-членам проводить единую политику в сфере применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. Мы предложили странам союза подумать в этой связи о расширении полномочий ЕЭК. Считаем важным, чтобы комиссия могла, например, устанавливать унифицированный порядок введения временных СФС-мер. Организовывать и проводить аудиты систем контроля и совместные с уполномоченными органами стран ЕАЭС проверки в области санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Вести мониторинги в сфере СФС-мер. Устанавливать единые требования по видам административной ответственности за нарушение права союза. Мы также предлагаем внести изменения в Договор о ЕАЭС, связанные с установлением единых требований к системе управления рисками при осуществлении контроля (надзора) в области СФС-мер.

Среди других актуальных инициатив - предложения о наделении комиссии полномочиями по утверждению единых правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного происхождения в рамках союза, разработке порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами - членами ЕАЭС.

- Вы уже почти два месяца работаете в должности министра ЕЭК. Перед началом работы в комиссии вы заявляли, что с появлением единых документов об оценке соответствия в ЕАЭС уровень защищенности белорусского рынка существенно снизился. Это утверждение касалось и других государств союза? Что удалось или планируется сделать, чтобы исправить ситуацию?

- Решение этой проблемы на территории пяти стран союза осуществляется одновременно по всем направлениям технического регулирования. У нас уже приняты типовые схемы оценки соответствия - их еще можно назвать "кодекс оценки соответствия", который определяет общее горизонтальное законодательство союза в этой сфере и является согласованной основой для пересмотра технических регламентов. Процедуры, установленные в техрегламентах, будут равнозначны, а результаты проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС - сопоставимы. Задача комиссии и сторон - в максимально короткие сроки привести технические регламенты в соответствие с новыми типовыми схемами.

Для повышения доверия к результатам деятельности испытательных лабораторий необходимо обеспечить сопоставимость результатов исследований (испытаний) путем оптимизации и стандартизации методик выполнения измерений, а также проведения сличительных испытаний.

Чтобы удалить с рынка недобросовестные органы по сертификации, требуется повысить эффективность аккредитации в государствах - членах союза, реализовав механизм взаимных сравнительных оценок национальных уполномоченных органов, заложенный в Договоре о ЕАЭС. Как я уже отметил, в сфере защиты рынка ЕАЭС от опасной и некачественной продукции требуется гармонизировать законодательство государств - членов союза в области установления видов ответственности для участников процедур выпуска продукции в обращение. Изготовители, уполномоченные изготовителями лица и импортеры должны нести соразмерную ответственность за безопасность и качество выпускаемой в обращение продукции, а органы по сертификации и испытательные лаборатории - отвечать за достоверность результатов и достаточность оценок соответствия.

Убежден, что интенсификация процедур выявления несоответствующей продукции за счет установления эффективного взаимодействия органов государственного надзора стран, исключение дублирования их функций в отдельных сферах предотвратит появление на рынке опасной продукции, освободит его от серых сертификатов и повысит доверие потребителей.

- В Евразийском экономическом союзе выстраивается система единых для всех стран - участниц ЕАЭС технических регламентов. Что важно сделать для повышения эффективности их применения?

- Принятие технических регламентов ЕАЭС - значимый этап на пути создания единого рынка товаров, но еще более важным процессом является реализация и совершенствование обязательных требований.

Комиссия совместно с государствами - членами союза ведет ежедневную кропотливую работу по преодолению отдельных проблем, как системных, так и частных, которые неизбежно возникают при формировании таких интеграционных объединений, как Евразийский экономический союз. В сфере установления обязательных требований работа ведется по ряду направлений, включая совершенствование Договора о ЕАЭС.

Необходима периодическая проверка научно-технического уровня техрегламентов и обеспечивающих стандартов, не реже, чем хотя бы раз в пять-восемь лет. В этих же целях должна быть налажена скоординированная разработка межгосударственных стандартов, обеспечивающих безопасность и высокую конкурентоспособность продукции, в том числе на международных рынках.

Требуется также совершенствование механизмов внесения изменений в технические регламенты и перечни стандартов к ним, поскольку сейчас на это требуются годы. Это происходит в том числе потому, что страны нередко не могут договориться по отдельным положениям техрегламентов.

Третье направление - разворачивание системной работы по стандартизации для реализации требований техрегламентов. Здесь нужно совершенствовать подходы к межгосударственной стандартизации, лучше координировать работу между государствами - членами союза. Речь также о выработке новых механизмов финансирования работ по стандартизации, организации системной работы по ревизии фонда ГОСТ, в том числе отмене устаревших и невостребованных стандартов, гармонизации разрабатываемых ГОСТов с наилучшими международными требованиями, вовлечении в разработку стандартов на методы испытаний компетентных специалистов испытательных лабораторий, в первую очередь ветеринарных и санитарных служб государств ЕАЭС.

- Сколько союзных технических регламентов действует в ЕАЭС, и какие сферы они охватывают? Какие техрегламенты планируется разработать и принять в ближайшее время?

- Всего принято 46 технических регламентов союза, 39 из них вступили в силу. Они регулируют примерно 85% всей обращаемой продукции. Это технические регламенты в области безопасности пищевой продукции, товаров массового потребления, средств защиты, электротехники и машиностроения, энергоресурсов.

17 ноября вступит в силу еще один технический регламент союза о безопасности оборудования для детских игровых площадок.

Продолжается разработка 12 технических регламентов союза, пять из которых - на завершающем этапе готовности. Это техрегламенты, устанавливающие требования к энергоэффективности бытовых электроприборов, магистральным трубопроводам, продукции гражданской обороны, алкогольной продукции, мясу птицы и продукции ее переработки.

На разных этапах разработки - техрегламенты на высоковольтное оборудование, угли и продукцию их переработки, корма и кормовые добавки, подвижной состав метрополитена, трамваи и легкорельсовый транспорт, материалы, контактирующие с пищевой продукцией, здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

- Насколько соблюдаются союзные техрегламенты в странах ЕАЭС? Какие меры необходимо предпринять для повышения безопасности обращающейся в ЕАЭС продукции?

- Вступившие в силу технические регламенты союза в соответствии с Договором о ЕАЭС имеют прямое действие на союзной таможенной территории. Они должны применяться и исполняться в государствах - членах ЕАЭС без изъятий. Так почти всегда и происходит.

Однако иногда техрегламенты союза нарушаются. Это, конечно, требует безотлагательной реакции и решений национальных контролирующих органов, которые обязаны принимать меры по недопущению обращения в своих государствах продукции, не отвечающей обязательным требованиям безопасности и представляющей угрозу для жизни и здоровья людей.

Часть нарушений связана с несоответствием товаров техрегламентам ЕАЭС по микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям, с тем, что они не отвечают требованиям химической безопасности. В других товарах нарушены требования к маркировке: отсутствует, например, необходимое предупреждение об опасности для электротехнических видов продукции, указываются неполные сведения о составе пищевых продуктов, на упаковку нанесены недопустимые надписи, вводящие в заблуждение потребителей относительно назначения продуктов. Выявлены нарушения, связанные с процедурами оценки соответствия, в том числе оформлением деклараций о соответствии и сертификатов соответствия.

Поэтому перед ЕЭК и правительствами стран ЕАЭС остро стоит вопрос совершенствования права союза. Следует повысить ответственность и заявителей, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям и выпускающих ее в обращение, и органов по сертификации при оценке соответствия продукции и выдаче сертификатов соответствия.

Мы стараемся гармонизировать законодательство государств - членов ЕАЭС по ряду важных позиций. Это касается организации взаимодействия органов госконтроля на всех стадиях жизненного цикла продукции, в том числе совместных проверок с возможностью участия в них в качестве наблюдателей специалистов ЕЭК. Это создание интегрированной информационной системы в целях оперативного взаимодействия органов госконтроля и иных уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС, включая информационную систему об опасной продукции. Сюда же можно отнести создание системы прослеживаемости продукции, которая обеспечивает ее легальность и безопасность, формирование механизмов урегулирования споров по результатам государственного контроля (надзора) в странах ЕАЭС, унификацию подходов к применению риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора) в странах - членах союза.

Для предотвращения выпуска и обращения продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов союза, комиссия приняла ряд документов. В их числе - рекомендация Коллегии ЕЭК о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) государств - членов ЕАЭС, принятая в июне этого года, и майское решение Коллегии комиссии о формировании системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям союзных техрегламентов.

В ноябре на заседании Коллегии ЕЭК будет рассматриваться временный порядок взаимодействия уполномоченных органов государств - членов ЕАЭС и ЕЭК при реализации пилотного проекта по формированию названной системы информирования. Готовим проект рекомендации комиссии о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) и таможенных органов стран союза в целях предотвращения выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС.

- Насколько техрегламенты ЕАЭС гармонизированы с аналогичными документами, к примеру европейских стран? Насколько важно поддерживать высокий уровень требований технических регламентов?

- Сразу отмечу, что требования технических регламентов союза во многом шире тех, которые заложены в европейских стандартах. Они могут объединять сразу несколько десятков таких стандартов или европейских директив.

Техрегаменты ЕАЭС применяются не только в целях защиты жизни и (или) здоровья человека или защиты окружающей среды. С учетом степени риска причинения вреда, в них могут содержаться специальные требования к продукции, а также связанным с требованиями к ней процессам. Например, к монтажу или утилизации этой продукции.

В технических регламентах союза устанавливаются также правила идентификации продукции, формы и схемы оценки соответствия. Могут устанавливаться свои процедуры оценки соответствия. Это зависит в том числе от наличия или отсутствия международной практики.

Вместе с тем в соответствии с правом союза, прежде всего Договором о ЕАЭС, в качестве основы для разработки техрегламентов применяются международные стандарты - правила, директивы, рекомендации и иные документы, принятые международными организациями.

Приведу примеры. Технический регламент "О безопасности пищевой продукции" гармонизирован с нормативными правовыми актами ЕС, техрегламенты "Пищевая продукция в части ее маркировки" и "О безопасности мяса и мясной продукции" - с нормативными правовыми актами ЕС и стандартами Кодекса Алиментариус. Причем первый из этих техрегламентов включает международную систему безопасности ХАССП, которая обеспечивает контроль на всех этапах производства. Требования, установленные техрегламентом "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", соответствуют европейской директиве по косметике.

Есть серия так называемых машиностроительных технических регламентов. Регламенты на сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и колесные транспортные средства имеют прямые ссылки на правила ООН. Техрегламенты на машины и оборудование, электротехническое оборудование, оборудование, работающее во взрывоопасной среде, оборудование с избыточным давлением разработаны на основе соответствующих европейских директив.

В перечни стандартов к этим техническим регламентам включено 554 стандарта, разработанных на основе региональных стандартов EN. Отмечу, что для целей применения этих техрегламентов предусмотрена разработка еще 177 межгосударственных стандартов на основе стандартов EN.

Раз уж мы заговорили про стандартизацию, можно сказать, что одним из принципов технического регулирования в ЕАЭС является гармонизация межгосударственных стандартов с международными и региональными. Но не стоит забывать и другой принцип, прописанный в Договоре о ЕАЭС, - соответствие технического регулирования уровню экономического и научно-технического развития государств - членов союза. Здесь нужно четко держать баланс. Установление повышенных требований к продукции, во-первых, не должно привести к ослаблению конкурентоспособности предприятий на внутреннем рынке по сравнению с иностранными компаниями. А во-вторых, - нельзя спровоцировать массового недовольства в обществе, если новые требования приведут к значительному повышению цен на рынке.

- В 2018 году Беларусь столкнулась с серьезными проблемами, связанными с поставками молочной продукции на российский рынок. Для их решения стороны приняли дорожную карту, но ситуация исправляется достаточно медленно. В урегулировании вопроса принимала участие и ЕЭК. Какие меры намечено реализовать на площадке комиссии, чтобы исключить необоснованные запреты и ограничения?

- Действительно, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с 16 июля ввела временные ограничения в отношении белорусских предприятий в связи с повторным выявлением нитратов в питьевом молоке. При этом Россельхознадзор применял межгосударственный стандарт ГОСТ 32257-2013 "Молоко и молочная продукция. Метод определения нитратов и нитритов", включенный в перечень стандартов к техрегламенту на молоко. А ограничения поставок вводились в связи с несоответствием продукции техническому регламенту союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Согласно техрегламенту на пищевые добавки не допускается использование консервантов, в том числе при производстве молока. Это требование исключает возможность применения нитрата натрия (Е251) и нитрата калия (Е252) в качестве пищевых добавок с технологической функцией "консервант" при производстве молока.

Вопрос, связанный с обнаружением лабораториями Россельхознадзора консервантов (нитратов) в готовой молочной продукции белорусских предприятий, рассматривался 18 июля в ЕЭК на совещании с участием представителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, технического регулирования и экспертов научно-исследовательских учреждений государств союза. В результате обсуждения сделаны выводы о неправомерности применения указанного стандарта для контроля содержания консервантов Е251 и Е252 в готовой молочной продукции на соответствие требованиям техрегламента на пищевые добавки и отсутствии доказательств вреда нитратов для здоровья человека в пределах фоновых уровней. По итогам совещания комиссия направила в Россельхознадзор разъяснения о порядке применения межгосстандарта ГОСТ 32257-2013.

Вопрос о введении Россельхознадзором временных ограничений рассмотрен 17 сентября в ЕЭК в рамках консультаций с участием представителей уполномоченных органов стран союза. Принято решение о вынесении его на рассмотрение Коллегией ЕЭК.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-