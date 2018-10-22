В ЕАЭС назрела необходимость проведения единой политики - Саркисян

22 октября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Во время форума "Евразийская неделя" будет обсуждаться стратегия развития ЕАЭС. Об этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян заявил на открытии мероприятия.

Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул высокую актуальность выбора модели сотрудничества в ЕАЭС. "Мы в этом году обсудим вопросы стратегии развития союза, той модели сотрудничества, которая реализуется у нас, а также международной повестки, институциональных изменений и образа будущего. ЕАЭС развивается и в ряде отраслей, и действительно назрела необходимость проведения общей и единой политики. В противном случае мы постоянно будем сталкиваться с критикой по вопросам работы общих рынков", - сказал он.

Тигран Саркисян отметил также, что при планировании работы форума была поставлена задача развития взаимоотношений бизнеса и власти. "В этой связи генеральной линией форума будут вопросы кооперации и обсуждения проектов в различных отраслях экономики. Мы хотим выйти на международный рынок с евразийскими брендами - узнаваемыми, современными, содержащими привлечение новейших технологий. В течение трех ближайших дней мы обсудим такие инициативы, как создание Евразийского ювелирного бренда, стандарты и платформы строительной индустрии, цифровую прослеживаемость грузов и товаров, цифровые транспортные коридоры, технологии "умных городов" и многое другое", - рассказал он.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организованное странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива его проведения утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств - членов союза. Мероприятие включает деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.-0-