В ЕАЭС нужно развивать механизм безбумажной торговли - Турчин

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС нужно внедрять и развивать механизм безбумажной торговли. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время заседания объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современных реалиях, когда расширяется международное признание ЕАЭС, работают соглашения о свободной торговле с рядом стран, международный авторитет нашего объединения во многом определяется качеством работы таможенных служб. В этих условиях первостепенное значение придается выработке оптимальных решений в целях соблюдения баланса национальных интересов каждой из сторон и их международных обязательств. Благодаря интеграционному взаимодействию растет взаимная торговля стран ЕАЭС, реализуется проекты и инициативы, предлагаемые в соответствии с цифровой повесткой ЕАЭС и касающиеся цифровых транспортных коридоров, внедрения электронных разрешительных документов и их взаимного признания. Особое внимание необходимо уделять внедрению и развитию механизма безбумажной торговли, основанной на концепции единого окна, что позволит решить задачи по упрощению процедур торговли и оптимизации существующих технологий", - сказал Александр Турчин.

Белорусская сторона заинтересована в быстром и безопасном перемещении через территорию страны товаров в направлении Европы и стран Азиатско-Тиохоокеанского региона. "Надеюсь, что этому будет способствовать создаваемая сегодня единая система транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС, в том числе с сопряжением информационных систем государств союза. Белорусская сторона планирует принять полноценное участие в этой системе", - подчеркнул первый вице-премьер.

"Сегодня становится очевидным, что общими задачами являются использование информационных технологий в таможенном деле для цифровизации экономики ЕАЭС, расширение практики применения в странах союза международного таможенного законодательства и гармонизации национальных законодательств, обеспечение беспрепятственного транзита товаров через территорию стран ЕАЭС. Эти вопросы нашли отражение в повестке сегодняшнего заседания объединенной коллегии", - добавил Александр Турчин.

Первый вице-премьер отметил, что белорусская таможня с каждым годом уверенно приближается к своей основной цели - повышению прозрачности контрольной деятельности и снижению административной нагрузки на бизнес. "Существенно расширяется круг задач, вверяемых таможенным службам. Подготовлена новая редакция положения о Государственном таможенном комитете, учитывающая нормы Таможенного кодекса ЕАЭС и позволяющая существенно расширить круг функциональных задач. Одна из таких задач - выполнение с 1 января 2019 года отдельных функций паспортного контроля в нескольких пунктах пропуска", - сказал он.

Александр Турчин обратил внимание на активное взаимодействие таможенных органов Беларуси с бизнесом. "Повышается роль публичных обсуждений правоприменительной практики, что говорит об открытости таможенных органов и желании наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также находить оптимальное решение по наиболее важным вопросам, сохраняя баланс между интересами государства и бизнеса. Практика публичных обсуждений способствует совершенствованию процесса таможенного администрирования, позволяет на новом уровне вести профилактику правонарушений", - подчеркнул он.

Сегодня в Минске состоялось заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся особенностей совершения таможенных операций, применения процедуры таможенного транзита, доработки информационно-программных средств, классификации товаров, правоприменительной практики по реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС и других международных договоров в сфере таможенного регулирования. Состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства.-0-