В ЕАЭС подготовлен проект космической межгосударственной программы

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе подготовлен проект межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)". Документ одобрен на заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Межгосударственная программа позволит использовать преимущества единого экономического пространства ЕАЭС, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза, привлечь к участию страны "пятерки", не обладающие космическими аппаратами, и в итоге получить значительно больший общий результат, который будет доступен всем участникам программы", - отметили в ЕЭК.

Она будет реализовываться поэтапно. На первом этапе предстоит объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, созданных и создаваемых по национальным космическим программам государств ЕАЭС. "Это поможет увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, повысить характеристики периодичности обзора и оперативности передачи потребителям информации ДЗЗ, что значительно увеличит уровень конкурентоспособности объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке", - пояснили в пресс-службе.

Второй этап программы предусматривает создание единого информационного портала: банка данных по материалам космической съемки объединенных спутниковых ресурсов стран ЕАЭС, модернизацию национальных наземных комплексов приема и обработки данных ДЗЗ с целью объединения в сеть приема информации с любых спутников стран союза и создание единого программного комплекса координации планирования съемки. Реализация второго этапа поспособствует существенному повышению качества предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств - членов ЕАЭС.

"На завершающем этапе будет создана перспективная совместная космическая система ДЗЗ государств интеграционного объединения на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран союза. Характеристики перспективных космических аппаратов совместного производства будут соответствовать лучшим мировым образцам космической техники, а по некоторым параметрам - превосходить иностранные аналоги", - заявили в ЕЭК.

Консультативный комитет одобрил также проект концепции создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества и цифровой трансформации промышленности государств - членов ЕАЭС. Проект предполагает разработку Евразийской информационной системы промышленности как основного инструмента этого процесса в ЕАЭС. Кроме наднационального уровня компетенции в документе предусмотрены инструменты по координации национальных цифровых повесток и содействию цифровизации предприятий промышленности.

По словам директора Департамента промышленной политики ЕЭК Николая Кушнарева, создание Евразийской информационной системы промышленности поможет решить ряд задач по развитию промышленной кооперации между странами ЕАЭС через использование таких сервисов, как поиск товаров и услуг, партнеров, источников финансирования, анализ и оценка промышленных комплексов, создание межотраслевых балансов и другие сервисы.

"Концепция цифровой трансформации промышленности станет ориентиром для реализации не только национальных цифровых повесток в промышленности государств-членов, но и цифровых повесток отраслей промышленности, промышленных комплексов и производственных предприятий наших стран. В итоге мы должны запустить конкретные цифровые промышленные проекты - по созданию "умных" фабрик, "умных" городов, "умного" транспорта и т.д.", - сказал Николай Кушнарев.-0-