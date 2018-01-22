В ЕАЭС принят план работ по созданию спутниковой орбитальной группировки

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе принят план работ по созданию спутниковой орбитальной группировки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Создание объединенной орбитальной спутниковой группировки государств ЕАЭС вошло в перечень мероприятий межгосударственной программы по развитию системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), - отметили в ЕЭК. - В это объединение будут включены уже действующие космические аппараты, созданные в рамках национальных космических программ, а также перспективные образцы, разрабатываемые и запускаемые в странах союза".

Межгосударственная программа предусматривает формирование интегрированной информационно-поисковой системы на базе систем национальных операторов Беларуси, России и Казахстана, объединение национальных наземных средств управления космических аппаратов приема и обработки космической информации ДЗЗ в общую сеть. Будет разработан проектный облик совместной перспективной орбитальной группировки и наземной космической инфраструктуры ДЗЗ. Важным элементом программы станет промышленная кооперация предприятий стран союза, участвующих в проектировании и производстве космических аппаратов и элементов инфраструктуры.

Перечень мероприятий был согласован на третьем заседании рабочей группы по разработке межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли", которое прошло на площадке Национальной академии наук Беларуси. В мероприятии приняли участие представители национальных космических агентств на уровне заместителей руководителей ведомств, руководители научных и промышленных организаций в сфере космических технологий, эксперты промышленного блока Евразийской экономической комиссии.-0-