В ЕАЭС растет интерес к расчетам в национальных валютах - глава ЕАБР

6 сентября, Алматы /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС растет интерес к расчетам в национальных валютах. Об этом сегодня заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов на конгрессе евразийских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении на форуме Андрей Бельянинов затронул тему расчетов между странами - участницами ЕАБР в национальных валютах. По его словам, из-за своей волатильности доллар, евро становятся менее привлекательными. На этом фоне растет востребованность локальных валют. "Сейчас ЕАБР занят активным поиском и позиционированием себя на рынках локальных валют", - сказал он, отметив, что ЕАБР является участником всех бирж стран ЕАЭС.

"Мы в состоянии сделать региональную расчетную единицу, которая на 100% опирается на золотое содержание", - подчеркнул Андрей Бельянинов. Он обратил внимание, что страны ЕАЭС обладают достаточными запасами золота. При этом, по мнению председателя правления ЕАБР, региональной расчетной единицей должен быть рубль.

Конгресс евразийских СМИ проходит 5-8 сентября в пригороде Алматы. В нем принимают участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР. Пленарное заседание посвящено координации макроэкономической политики, вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах, а также инвестиционному взаимодействию стран ЕАБР и роли институтов развития на евразийском пространстве.

Запланирован также ряд панельных дискуссий, где будут обсуждаться развитие партнерства между ЕАЭС и другими интеграционными блоками, формирование евразийского информационного пространства, а также роль ЕАБР как финансового механизма евразийской интеграции.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-