В ЕАЭС разработают концепцию экосистемы цифровых транспортных коридоров

13 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе разработают концепцию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Соответствующее поручение Коллегии Евразийской экономической комиссии дано Советом ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Создание таких цифровых транспортных коридоров способствует формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС, реализации транзитного потенциала союза, совершенствованию контрольно-надзорных функций на транспорте, снижению административных барьеров, ускорению окупаемости инфраструктурных проектов, повышению эффективности, доступности и безопасности транспортных услуг и снижению их себестоимости", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас взаимодействие бизнеса с государственными контролирующими органами ведется, как правило, в бумажной форме. "Цифровые механизмы планирования и управления перевозками зачастую внедряются на уровне отдельных компаний, хаотично, - отметили в ЕЭК. - Отсутствует взаимовыгодный формат взаимодействия с глобальными международными операторами управления логистическими потоками, товаропроизводителями, грузоотправителями и грузополучателями. Результатом этого является сравнительно невысокая коммерческая привлекательность и конкурентоспособность сервисной среды для логистики, перевалки, а также отсутствие прозрачности процедур организации, осуществления и контроля перемещения продукции, грузов и товаров".-0-