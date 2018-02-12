В ЕЭК считают возможным создание евразийской криптовалюты

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) считают возможным создание евразийской криптовалюты. Об этом заявила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян сегодня в Москве на международном семинаре "Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается создания и использования евразийской цифровой валюты: уже сейчас видно, что ее можно использовать (конечно, вместе с традиционными валютами), прежде всего, в совместных инвестиционных проектах, - сказала Карине Минасян. - Использование такого сочетания поможет снятию барьеров и преодолению недостатков наших национальных финансовых систем, а также способствовать повышению роли национальных финансовых систем. С другой стороны, нам кажется очень перспективным развитие цифровых инвестиционных инструментов для финансирования инновационных проектов развития стран ЕАЭС. Необходимо еще подискутировать и о формировании единой регуляторной базы для таких инструментов, как краудфандинг и краудинвестинг, для финансирования инноваций".

По мнению министра ЕЭК, интеграцию финансового рынка в ЕАЭС, возможно, стоит начать с интеграции именно его инновационного сегмента, что позволит избежать появления новых, уже цифровых барьеров.

"Нам кажется, что уже настало время формирования современной евразийской финансовой инфраструктуры, евразийских цифровых и финансовых платежных платформ, цифровых финансовых инструментов, - отметила Карине Минасян. - Если этого не создавать, то наши потребители продолжать мигрировать на более функциональные платформы с широким набором сервисов, но вне наших юрисдикций. Это не самая лучшая тенденция с точки зрения распределения добавленной стоимости и с точки зрения сохранения своего цифрового суверенитета".

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.-0-