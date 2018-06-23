23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11-12 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во время форума состоятся заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, Совета делового сотрудничества. "Кроме того, будут организованы секционные заседания, пройдут Неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, молодежный форум, выставка-ярмарка ремесел, турнир по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества и другие мероприятия. К форуму будет приурочена также серия региональных и районных мероприятий", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

Организатором форума выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома.-0-