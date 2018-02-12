В концепции финансового рынка ЕАЭС должны быть учтены блокчейн и другие новые технологии - министр ЕЭК

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В концепции финансового рынка ЕАЭС должны быть учтены новые финансовые технологии, такие как блокчейн. Об этом сказал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков сегодня в Москве на международном семинаре "Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сейчас ведем работу над концепцией общего финансового рынка совместно с регуляторами и центральными банками всех стран ЕАЭС, - напомнил министр ЕЭК. - И даже с использованием традиционной терминологии, без новых финансовых технологий, эта работа непростая. Должен сказать, что, конечно, пока есть объективное запаздывание, мы еще в концепцию общего финансового рынка, в те документы, которые планируем принять до 2025 года, не интегрировали проблематику новых финансовых технологий, новых возможностей, которые они за собой несут. Но то, что это необходимо сделать и сделать быстро, на мой взгляд, безусловно".

Тимур Жаксылыков отметил, что новые финансовые технологии кардинально меняют и характер, и структуру традиционных финансовых рынков. "Такие технологии, как блокчейн, внедрение искусственного интеллекта, big data, создают новые возможности, но и новые риски, - сказал он. - Понятно, что риски, которые влечет за собой внедрение новых технологий, они большие, вызывают опасения профессионалов рынка, особенно регуляторов". В числе таких рисков министр ЕЭК назвал угрозу финансовой стабильности, потенциальный рост противозаконной деятельности, риски кибербезопасности.

"Страшилок в этой сфере очень много. Но правда и то, что сейчас эта тема наиболее актуальна, весь мир стоит примерно на том же этапе, что и мы, и задумывается о необходимости регулирования. Пока наши регуляторы идут, не сильно отставая", - констатировал Тимур Жаксылыков.

"Все это не отменяет, а делает еще более акцентированным то, что нам придется структуру общего финансового рынка выстраивать сразу в двух плоскостях, в двух парадигмах: это и снятие барьеров, и одновременное создание условий и регулирования для развития новых технологий, которые облик финансового рынка поменяют кардинально и радикально. И это очень большой вызов", - резюмировал министр ЕЭК.

Участники мероприятия обсудили сущность, преимущества и недостатки технологии блокчейн, опыт ее успешного применения и возможность использования в целях развития евразийской интеграции. Рассмотрены вопросы правового регулирования применения технологии блокчейн и использования криптовалют, национальные и международные практики, а также влияние блокчейна и криптовалют на традиционные принципы товарно-денежных отношений и макроэкономическую устойчивость. Семинар собрал на площадке ЕЭК представителей финансовых регуляторов стран ЕАЭС, банковского бизнеса, научного сообщества, экспертов.-0-